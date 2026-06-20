На подлете к Воронежу сбили уже 8 БПЛА с ночи

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в 12:40 сообщил об уничтожении еще двух беспилотников на подлете к городу. Таким образом, общее число сбитых за ночь и утро 20 июня БПЛА достигло восьми.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов сохраняется на всей территории региона.
Напомним, утром в Воронеже звучали сирены, однако режим непосредственной угрозы удара был отменен ранее.
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