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На подлете к Воронежу сбили уже 8 БПЛА с ночи

Дежурными силами ПВО обнаружены и уничтожены еще два беспилотных летательных аппарата.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в 12:40 сообщил об уничтожении еще двух беспилотников на подлете к городу. Таким образом, общее число сбитых за ночь и утро 20 июня БПЛА достигло восьми.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов сохраняется на всей территории региона.

Напомним, утром в Воронеже звучали сирены, однако режим непосредственной угрозы удара был отменен ранее.

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