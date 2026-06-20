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Едкий дым накрыл Нижний Новгород из-за пожаров в пригороде 19 июня

Жители нескольких районов жаловались на сильный запах гари и смог.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 19 июня жители Нижнего Новгорода массово сообщали о плотном дыме и резком запахе гари в разных районах города. По предварительным данным, причиной задымления могли стать пожары в деревнях Кусаковка и Ближнее Борисово, расположенных недалеко от городской черты. О возгораниях стало известно из сообщений очевидцев в социальных сетях и местных пабликах.

Жалобы на неприятный запах поступали из Щербинок, Новой Кузнечихи, Верхних Печер и других районов. По словам горожан, к вечеру над жилыми кварталами появился плотный смог, а воздух стал заметно тяжелее.

В соцсетях очевидцы публиковали кадры крупных пожаров в пригороде. По предварительной информации, в Кусаковке загорелся двухэтажный жилой дом. О возгорании также сообщали жители Ближнего Борисова. Столбы дыма поднимались на десятки метров и были видны из разных частей города.

Нижегородцы связывают появление смога именно с этими пожарами. Предположительно, из-за погодных условий и направления ветра дым распространился на значительную территорию и достиг жилых районов Нижнего Новгорода.

На момент публикации официальных комментариев о причинах задымления и ухудшении качества воздуха не поступало.