Едкий дым накрыл Нижний Новгород из-за пожаров в пригороде 19 июня

Вечером 19 июня жители Нижнего Новгорода массово сообщали о плотном дыме и резком запахе гари в разных районах города. По предварительным данным, причиной задымления могли стать пожары в деревнях Кусаковка и Ближнее Борисово, расположенных недалеко от городской черты. О возгораниях стало известно из сообщений очевидцев в социальных сетях и местных пабликах.