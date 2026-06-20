В Таганроге 17-летнего парня будут судить за использование чужой карты в ТРЦ

По информации СК, в январе 2026 года молодой человек нашел на улице карту, которую потеряла одна из женщин, и забрал себе. Он знал, что код не нужен, если покупки будут меньше 1 тысячи рублей. В итоге за час в торгово-развлекательном центре юноша сделал несколько платежей.