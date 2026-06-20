65-летняя красноярка как под гипнозом перевела аферистам 5 миллионов рублей

65-летняя жительница Красноярска перевела аферистам 5 миллионов рублей. А ведь она прежде слышала о мошенничестве, знала, как от них страдают другие. Почему сама попалась? Говорит: была как под гипнозом.
Началось все со звонка в марте. Незнакомец рассказал, что хочет познакомиться, пообщаться. Женщина сначала отказалась, но он так красочно стал описывать ей перспективы инвестирования, что она согласилась. К тому же к разговору подключились еще два «специалиста по криптовалюте».
Сама не понимая, как, вложилась в нефть и в крипту. Для этого скачала приложение и перевела сбережения на указанный кибераферистами счет. Деньги у нее были — ранее она получила выплату за погибшего на СВО сына, об этом она проговорилась мошенникам, после чего они вцепились в нее мертвой хваткой.