65-летняя красноярка как под гипнозом перевела аферистам 5 миллионов рублей

Сама не понимая, как, вложилась в нефть и в крипту. Для этого скачала приложение и перевела сбережения на указанный кибераферистами счет. Деньги у нее были — ранее она получила выплату за погибшего на СВО сына, об этом она проговорилась мошенникам, после чего они вцепились в нее мертвой хваткой.