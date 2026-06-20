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В Тюменской области отразили атаку дронов на НПЗ

В Тюмени была предотвращена атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Об этом 20 июня сообщил губернатор Александр Моор.

Источник: РИА "Новости"

«Отражена атака БПЛА на Тюменский НПЗ. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что сам объект, по предварительным данным, поврежден не был. Всех сотрудников, как подчеркнул Моор, эвакуировали. Губернатор добавил, что держит эту ситуацию на личном контроле.

В области действует режим беспилотной опасности. В аэропорту Тюмени ввели ограничения.

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