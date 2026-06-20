Школьник погиб, ныряя в озеро с пирса

В Красноярске трагически погиб 17-летний подросток. Парень нырял с пирса и во время игры притворялся тонущим, однако в какой-то момент просто не вынырнул. Подробности — в материале krsk.aif.ru.
«Купание запрещено».
Трагедия произошла прямо в городе, в одном из районов на окраине Красноярска. Компания подростков отдыхала на берегу, несмотря на то, что купание в этом водоёме официально запрещено — об этом предупреждают установленные таблички.
По данным следкома, юноша нырял с пирса и во время игры притворялся тонущим. Однако в какой-то момент он не вынырнул на поверхность. Друзья, по-видимому, не сразу поняли, что игра перестала быть игрой.
Тело подростка из воды достали другие отдыхающие на озере. Спасти юношу не удалось.
По факту случившегося следователи организовали проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Как рассказала krsk.aif.ru сотрудница пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии Анастасия Дядечкина, погибший подросток закончил 9-й класс, но не успел получить аттестат. В компании их было две девочки и ещё два парня. Подростки не распивали алкоголь.
Вода ошибок не прощает.
Летний сезон в самом разгаре, но он уже начался с череды трагических случаев на воде. По всей России тонут дети — в озёрах, реках и даже в городских фонтанах. За первую половину июня 2026 года в России погибли не менее 10 детей на водоёмах.
В Ингушетии и Чечне продолжаются поиски 8-летнего Хизира Дербичева, пропавшего 15 июня в реке Сунжа. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что мальчик бросился в воду, чтобы спасти друга, который упал в бурный поток и зацепился за ветку. Хизир не справился с течением — его унесло. Друга вытащили взрослые, подоспевшие на помощь.
Кроме того, в Кемеровской области завершились поиски 9-летней Алёны, пропавшей 16 июня. Три дня девочку искали 90 человек — волонтёры, полиция, кинологи, спасатели и местные жители. Тело школьницы нашли в реке Иня 18 июня.
Как выяснилось, школьница пошла купаться с подругой на реку. Место не было оборудовано для купания. В какой-то момент девочка зашла в воду и не вышла. Подруга вернулась одна.
Поиски начались после того, как родители забили тревогу. Волонтёры «ЛизаАлерт» работали круглосуточно, обследовали береговые линии и акваторию. Для помощи прибыли водные спасатели из Новосибирской области. Тело заметили добровольцы берегового поста. Следственный комитет возбудил дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).