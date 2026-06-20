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МАГАТЭ: ЗАЭС снова отрезана от внешнего питания

Запорожская АЭС (ЗАЭС) 20 июня утратила подключение к внешнему источнику питания. Как сообщили в МАГАТЭ, данное событие стало 20-м по счету с момента начала конфликта на Украине.

Источник: РИА "Новости"

«Запорожская АЭС сегодня в 20-й раз за период военного конфликта потеряла внешнее электроснабжение, что вновь подчеркивает нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью на площадке станции», — отмечается в заявлении, опубликованном на странице агентства в X. В организации уточнили, что причиной отключения единственной доступной внешней линии электропередачи ЗАЭС — «Ферросплавная-1» напряжением 330 киловольт — стала «неисправность внутренних линий электроснабжения станции».

Для обеспечения резервного электроснабжения систем охлаждения активных зон реакторов и других функций, критически важных для ядерной безопасности, были автоматически запущены аварийные дизельные генераторы.

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