МАГАТЭ: ЗАЭС снова отрезана от внешнего питания

«Запорожская АЭС сегодня в 20-й раз за период военного конфликта потеряла внешнее электроснабжение, что вновь подчеркивает нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью на площадке станции», — отмечается в заявлении, опубликованном на странице агентства в X. В организации уточнили, что причиной отключения единственной доступной внешней линии электропередачи ЗАЭС — «Ферросплавная-1» напряжением 330 киловольт — стала «неисправность внутренних линий электроснабжения станции».