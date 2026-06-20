В Краснодаре произошло нападение с ножом на посетителей торгового центра

«Молодой человек в здании торгового центра нанес ножевые ранения нескольким посетителям. По предварительным данным, одна женщина скончалась», — написала она на платформе «Макс».
Нападавшего задержали, с ним работают полицейские. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.
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