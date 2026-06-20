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В Краснодаре произошло нападение с ножом на посетителей торгового центра

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В Краснодаре злоумышленник устроил нападение с ножом, есть погибшая и пострадавшие, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Источник: © РИА Новости

«Молодой человек в здании торгового центра нанес ножевые ранения нескольким посетителям. По предварительным данным, одна женщина скончалась», — написала она на платформе «Макс».

Нападавшего задержали, с ним работают полицейские. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

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