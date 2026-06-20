Суд в Воронежской области оштрафовал мать, оставившую двух малышей без еды и воды на трое суток

Как установлено в суде, мать ушла из дома, чтобы встретиться с подругой, оставив детей в возрасте 8 месяцев и 3 лет в лёгкой одежде в неотапливаемом помещении. В квартире находились опасные для малышей электроприборы и колюще-режущие предметы, а окна были открыты. При этом один из детей уже был простужен и имел высокую температуру.