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Суд в Воронежской области оштрафовал мать, оставившую двух малышей без еды и воды на трое суток

Женщина ушла в гости к подруге, пока дочь и сын оставались одни в холодном доме.

Источник: Комсомольская правда

Борисоглебский городской суд вынес приговор местной жительнице, которая в декабре 2025 года оставила двух малолетних детей без присмотра, еды и воды на трое суток. Женщина признана виновной по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

Как установлено в суде, мать ушла из дома, чтобы встретиться с подругой, оставив детей в возрасте 8 месяцев и 3 лет в лёгкой одежде в неотапливаемом помещении. В квартире находились опасные для малышей электроприборы и колюще-режущие предметы, а окна были открыты. При этом один из детей уже был простужен и имел высокую температуру.

Родственники отца обнаружили брошенных детей и доставили их в районную больницу. Пока малыши находились на лечении в педиатрическом отделении, их мать, разговаривая с отцом по телефону, вводила его в заблуждение, убеждая, что с детьми всё в порядке. Вернувшись домой, женщина не заметила отсутствия детей и не стала их искать.

Суд назначил наказание в виде штрафа 50 тысяч рублей, а также взыскал с осужденной 300 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетних детей. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до одного года лишения свободы.