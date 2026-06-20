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МВД: напавший с ножом на посетителей ТЦ в Краснодаре задержан

В полиции подтвердили факт убийства женщины в результате нападения вооруженного молодого человека в торговом центре West Mall в Краснодаре. По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, нападавший задержан.

Источник: Коммерсантъ

«Мои коллеги разбираются в обстоятельствах жестокого преступления в Краснодаре. Молодой человек в здании торгового центра нанес ножевые ранения нескольким посетителям. По предварительным данным, одна женщина скончалась. Злоумышленник задержан, с ним работают полицейские», — написала она в мессенджере «Макс».

Другие подробности не приводятся.

По информации Telegram-канала SHOT, злоумышленник, на вид около 19 лет, якобы он ворвался в помещение МФЦ с мачете и нанес множественные удары посетителям.

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