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В Красноярском крае агроном с липовым дипломом хотел стать участковым

Несостоявшемуся сотруднику полиции вынесли приговор.

Источник: Комсомольская правда

На юге Красноярского края агроном с липовым дипломом хотел стать участковым. Вместо этого попал на скамью подсудимых.

Случилось это в селе Тубинск Краснотуранского округа. 23-летний местный житель решил поступить на госслужбу. Принес заявление в отдел кадров районного отдела полиции. В пакете документов был и диплом об окончании Хакасского государственного университета, согласно которому он — бакалавр.

В автобиографии кандидат подробно рассказал, чем занимался предшествующие годы: окончил школу, отслужил в армии. Только вот забыл указать четыре года обучения в вузе. После признался: нашел предложение о продаже диплома в интернете. Липовый документ обошелся ему в сотню тысячи рублей.

Университет также подтвердил: такой студент у них не обучался. В наказание молодой человек получил пять месяцев ограничения свободы.