В Красноярском крае агроном с липовым дипломом хотел стать участковым

В автобиографии кандидат подробно рассказал, чем занимался предшествующие годы: окончил школу, отслужил в армии. Только вот забыл указать четыре года обучения в вузе. После признался: нашел предложение о продаже диплома в интернете. Липовый документ обошелся ему в сотню тысячи рублей.