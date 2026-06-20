В Башкирии тепловоз въехал в КамАЗ.

В Стерлитамаке произошло ДТП на железнодорожных путях. Тепловоз столкнулся с КамАЗом, застрявшим на переезде. По предварительным данным, у грузовика заглох двигатель как раз в тот момент, когда приближался состав. К счастью, в этом происшествии нет ни погибших, ни пострадавших. В МЧС напомнили, что при застревании на рельсах нужно высадить пассажиров и отправить двух человек в разные стороны путей, чтобы машинисты как можно раньше увидели сигнал — тормозной путь железнодорожного транспорта очень большой. Сигнал должен быть следующий: круговые движения рукой с яркой тканью или с фонариком в темноте.