Загорелись баня, пристрой и крыша дома: в Челябинске вспыхнул крупный пожар в Ленинском районе

В Челябинске в Ленинском районе днем 20 июня вспыхнул крупный пожар. Огонь охватил сразу несколько строений в Кондукторском переулке. Загорелись баня, пристрой и кровля двухэтажного жилого дома.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области, на место быстро прибыли силы Челябинского пожарно-спасательного гарнизона. Спасатели оперативно проложили магистральную линию и подали стволы на защиту жилого дома, чтобы не дать огню распространиться дальше.
До приезда пожарных из дома успели самостоятельно эвакуироваться два человека. К счастью, пострадавших нет.
Пожар удалось локализовать на площади 80 квадратных метров. С огнем борются 24 человека и 6 единиц техники.
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