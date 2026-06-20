До ближайшего столба доехал нетрезвый угонщик под Волгоградом

Полицейские Жирновского района задержали мужчину, который за короткое время умудрился нарушить целый ряд законов. А всё началось с того, что в 34-летний местный житель решил прилечь отдохнуть у себя дома после работы. Проснувшись, он не обнаружил своей «Лады».
Автомобиль правоохранители нашли в тот же день на 31-м километре дороги «Калининск — Котово — Камышин» — находившийся за его рулём мужчина не справился с управлением, въехал в дорожный знак и отправил машину в кювет.
Выяснилось, что 42-летний водитель ранее был лишён прав за нетрезвое вождение, а в этот день вновь выпил с друзьями, прежде чем угнать чужую машину — на ней он планировал съездить за «добавкой», но попал в ДТП.
«В настоящее время фигурант находится под подпиской о невыезде. Он будет отвечать за неправомерное завладение чужим автомобилем и повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения», — сообщают в ГУ МВД по Волгоградской области.
Ранее инцидент на трассе под Волгоградом закончился для большегруза обочиной.