До ближайшего столба доехал нетрезвый угонщик под Волгоградом

Полицейские Жирновского района задержали мужчину, который за короткое время умудрился нарушить целый ряд законов. А всё началось с того, что в 34-летний местный житель решил прилечь отдохнуть у себя дома после работы. Проснувшись, он не обнаружил своей «Лады».