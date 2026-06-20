Нападение на торговый центр в Краснодаре. Главное

Спустя непродолжительное время официальный представитель МВД России Ирина Волк подтвердила факт случившегося. Она сообщила, что молодой человек прямо в здании торгового центра успел ранить ножом нескольких посетителей. По предварительной информации, одна пострадавшая скончалась. Также она отметила, что злоумышленника уже задержали, но других деталей не раскрыла.
Региональная прокуратура инициировала проверку обстоятельств произошедшего.
В телеграм-каналах появились видео задержания предполагаемого нападавшего. На них он поясняет мотив своего поступка тем, что ему «надоело жить».