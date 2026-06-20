Нападение на торговый центр в Краснодаре. Главное

Спустя непродолжительное время официальный представитель МВД России Ирина Волк подтвердила факт случившегося. Она сообщила, что молодой человек прямо в здании торгового центра успел ранить ножом нескольких посетителей. По предварительной информации, одна пострадавшая скончалась. Также она отметила, что злоумышленника уже задержали, но других деталей не раскрыла.