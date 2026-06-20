Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нападение на торговый центр в Краснодаре. Главное

Около трех часов дня в телеграм-каналах начали появляться первые сведения о том, что в ТЦ West Mall неизвестный парень примерно девятнадцати лет нападает на людей. SHOT сообщил, что преступник был вооружен мачете. Погибла женщина.

Спустя непродолжительное время официальный представитель МВД России Ирина Волк подтвердила факт случившегося. Она сообщила, что молодой человек прямо в здании торгового центра успел ранить ножом нескольких посетителей. По предварительной информации, одна пострадавшая скончалась. Также она отметила, что злоумышленника уже задержали, но других деталей не раскрыла.

Региональная прокуратура инициировала проверку обстоятельств произошедшего.

В телеграм-каналах появились видео задержания предполагаемого нападавшего. На них он поясняет мотив своего поступка тем, что ему «надоело жить».

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше