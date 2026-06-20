В Выксе простились с тремя погибшими участниками СВО

Александр Сибирь родился в 1998 году и жил в Выксе. До отправки на фронт работал в сфере грузоперевозок и занимался предпринимательством. В мае 2024 года он добровольно заключил контракт и ушёл на службу вслед за друзьями и близкими. Боец служил в штурмовом подразделении, несколько раз получал ранения. Александр погиб 13 января 2025 года при выполнении боевой задачи в районе населённого пункта Невское в ЛНР. У него осталась четырёхлетняя дочь.