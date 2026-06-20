Нападение на посетителей ТЦ. Главное о ЧП в Краснодаре

Мужчина с ножом напал на посетителей в торговом центре в Краснодаре, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Погибла женщина, еще несколько человек ранены.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
- Мужчина в здании ТЦ на улице Западный Обход нанес ножевые ранения нескольким посетителям.
- Также он бросил пиротехнику в помещение, где находился детский развлекательный центр.
- В здании сработала кнопка тревожной сигнализации, на место оперативно прибыли наряды вневедомственной охраны Росгвардии и полиции.
- Как сообщили в ГУ МВД по региону, нападавшего задержал оцевидец.
Погибшие и пострадавшие
- При нападении погибла женщина, сообщила официальный представитель МВД.
- Пострадали пять человек. Им оказывают помощь медики в краевых и городских больницах.
- Глава региона Вениамин Кондратьев отметил, что их состояние оценивается как средней степени тяжести.
- Пострадали четыре женщины в возрасте 27 лет, 38 лет, 64 лет и 65 лет, а также охранник — мужчина 55 лет, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
- Среди них есть беременная женщина.
Расследование и реакция
- Прокуратура Краснодарского края устанавливает обстоятельства произошедшего.
- После нападения завели уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
- Напавшему назначили судебно-психиатрическую экспертизу, отметили в СК РФ.
- Мужчина ранее не был судим, сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона.
- Прокуратура Кубани оценит соблюдение законодательства в местах с массовым пребыванием людей после нападения на ТЦ в Краснодаре.
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