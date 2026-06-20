Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нападение на посетителей ТЦ. Главное о ЧП в Краснодаре

Погибла женщина, еще пять человек получили ранения.

Источник: РИА "Новости"

Мужчина с ножом напал на посетителей в торговом центре в Краснодаре, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Погибла женщина, еще несколько человек ранены.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

  • Мужчина в здании ТЦ на улице Западный Обход нанес ножевые ранения нескольким посетителям.
  • Также он бросил пиротехнику в помещение, где находился детский развлекательный центр.
  • В здании сработала кнопка тревожной сигнализации, на место оперативно прибыли наряды вневедомственной охраны Росгвардии и полиции.
  • Как сообщили в ГУ МВД по региону, нападавшего задержал оцевидец.

Погибшие и пострадавшие

  • При нападении погибла женщина, сообщила официальный представитель МВД.
  • Пострадали пять человек. Им оказывают помощь медики в краевых и городских больницах.
  • Глава региона Вениамин Кондратьев отметил, что их состояние оценивается как средней степени тяжести.
  • Пострадали четыре женщины в возрасте 27 лет, 38 лет, 64 лет и 65 лет, а также охранник — мужчина 55 лет, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
  • Среди них есть беременная женщина.

Расследование и реакция

  • Прокуратура Краснодарского края устанавливает обстоятельства произошедшего.
  • После нападения завели уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
  • Напавшему назначили судебно-психиатрическую экспертизу, отметили в СК РФ.
  • Мужчина ранее не был судим, сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона.
  • Прокуратура Кубани оценит соблюдение законодательства в местах с массовым пребыванием людей после нападения на ТЦ в Краснодаре.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше