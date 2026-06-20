В Туве утонул 9-летний мальчик, тело нашли в 10 метрах

Новая трагедия в Туве — там вновь утонут ребенок. Это случилось сегодня, 20 июня. Информацию подтвердили в региональном следкоме и поделились подробностями.
Установлено, что два приятеля пришли на берег реки Малый Енисей в районе дачного общества «Дар» в Кызыльском районе. Мальчики были одни, без взрослых. Забрались в воду. И вскоре 9-летнего ребенка подхватило течением и унесло.
Вызванные на место спасатели нашли его в 10 метрах от места ЧП, он находился на небольшой глубине. Прибывшим на место медикам осталось лишь констатировать смерть.
— В настоящее время проводится проверка, устанавливаются фактические обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — прокомментировали в СК.