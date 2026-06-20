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Стало известно, как девушка оказалась в автомобиле на дне реки в Прикамье

Машина съехала с дороги и упала в водоём.

Подробности гибели девушки за рулём автомобиля на дне реки Ирень в Пермском крае рассказали в краевом МВД.

Речь об инциденте, который произошёл в ночь на 20 июня в Кунгурском округе. На дне реки Ирень обнаружили автомобиль. Прибывшие на место водолазы достали из машины тело девушки.

В полиции рассказали, как автомобиль попал в реку. Предварительно установлено, что погибшая ехала на машине по полевой дороге вблизи деревни Шарташи. Водитель не справилась с управлением и съехала с дороги в реку.

В результате аварии девушка погибла.