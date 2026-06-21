Резня в ТЦ в Краснодаре: что известно о нападавшем и пострадавших

20 июня в Краснодаре вооружённый молодой человек напал на посетителей торгово-развлекательного центра «Вест Молл» на улице Западный Обход.
По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, злоумышленник ранил несколько человек и бросил пиротехническое устройство в сторону детского развлекательного центра.
Хронология событий.
Инцидент произошёл около 14:00. Нападавшего задержал смелый очевидец. Он удерживал подозреваемого до прибытия нарядов полиции и Росгвардии.
Жертва и пострадавшие.
Одна из пострадавших скончалась по дороге в медучреждение. Как сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев, ещё пять человек госпитализированы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Глава Кубани также выразил соболезнования родным и близким погибшей.
По информации ТАСС, среди пострадавших четыре женщины (27, 38, 64 и 65 лет) и охранник-мужчина (55 лет). Одна из раненых женщин находится в положении.
Расследование и реакция властей.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по статьям 105 УК РФ («Убийство») и ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Прокуратура Кубани оценит соблюдение законодательства о безопасности в местах массового пребывания людей.
Что известно о нападавшем.
Напавшим оказался молодой человек 2007 года рождения. Как сообщили в СК, ему назначена судебно-психиатрическая экспертиза. По предварительным данным, молодой человек ранее не был судим.
На опубликованных МВД кадрах допроса задержанный заявил, что живёт с матерью, двумя сёстрами и братом. Нападавший также сообщил, что ему никто не платил за резню в ТЦ.