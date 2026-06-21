Резня в ТЦ в Краснодаре: что известно о нападавшем и пострадавших

Одна из пострадавших скончалась по дороге в медучреждение. Как сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев, ещё пять человек госпитализированы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Глава Кубани также выразил соболезнования родным и близким погибшей.