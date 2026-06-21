Внезапно вышел на дорогу: пешеход погиб в ДТП в Витебском районе

МИНСК, 20 июн — Sputnik. Смертельное ДТП с участием пешехода и легкового автомобиля произошло в Витебском районе, сообщили в пресс-службе УГАИ УВД Витебского облисполкома.
По данным ГАИ, ДТП произошло около 1:10 в субботу на 28-м километре автодороги Р-20 «Витебск — Полоцк — граница Латвии» неподалеку от деревни Дымовщина.
Установлено, что 26-летний водитель автомобиля Dongfeng совершил наезд на мужчину 1981 года рождения.
Отмечается, что пешеход внезапно вышел на проезжую часть. В результате полученных травм он скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи.
«По факту ДТП проводится проверка», — говорится в сообщении.
В ГАИ напомнили, что переходить дорогу необходимо только в установленных местах, предварительно убедившись в безопасности. Особую осторожность пешеходам следует соблюдать в темное время суток.