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В Верхотурье из горящего дома спасли двух человек

Огонь охватил 174 квадратных метра.

Источник: Комсомольская правда

В Верхотурье из горящего дома спасли двух человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области. На улице Центральной огонь повредил кровлю, перекрытия, стены и домашнее имущество частного двухэтажного дома. Надворные постройки сгорели полностью.

— Площадь пожара составила 174 квадрата. Огнеборцами из дома спасены 2 человека, пострадавших нет, — сообщили в ведомстве.

Пожар в течение 63 минут тушили 13 пожарных и три единицы техники. Причина возгорания устанавливается пожарными дознавателями.

Всего в Свердловской области за прошедшие сутки произошло 12 пожаров, четыре из них — в частном секторе. В четверти случаев причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнем.

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