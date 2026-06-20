Бастрыкин потребовал доклад о нападении в ТЦ в Краснодаре

В субботу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что молодой человек в здании ТЦ в Краснодаре нанес ножевые ранения нескольким гражданам. По предварительным данным, одна женщина погибла. Кроме того, злоумышленник бросил пиротехнику в помещение с детским развлекательным центром. По данному факту возбуждено уголовное дело.