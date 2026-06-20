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Бастрыкин потребовал доклад о нападении в ТЦ в Краснодаре

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании инцидента с нападением мужчины с ножом на посетителей торгового центра в Краснодаре. Как сообщили в ведомстве, ход расследования уголовного дела взят на контроль в центральном аппарате СК РФ.

Источник: РИА "Новости"

В субботу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что молодой человек в здании ТЦ в Краснодаре нанес ножевые ранения нескольким гражданам. По предварительным данным, одна женщина погибла. Кроме того, злоумышленник бросил пиротехнику в помещение с детским развлекательным центром. По данному факту возбуждено уголовное дело.

«Глава СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — указывается в официальном канале СК РФ на платформе «Макс».

Уточняется, что расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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