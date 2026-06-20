В Уфе ЧП произошло в студенческом общежитии

Как сообщили в МЧС, на площадке рядом со зданием загорелся не вывезенный после ремонта строительный мусор. Дым был весьма густой и проник в помещения — из общежития пришлось эвакуировать несколько человек. Причину возгорания установит пожарный дознаватель.
«Строительные отходы являются источником повышенной пожарной опасности. Нужно своевременно вывозить их с территории и не допускать скопления легковоспламеняющихся материалов у стен», — посоветовали в чрезвычайной службе.
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