Подозреваемого в убийстве художника Скрепецкого арестовали на три месяца

«Временный арест для 36-летнего гражданина Грузии за убийство 44-летнего россиянина. Сегодня Окружной суд Люблин-Запад применил к подозреваемому меру пресечения в виде временного ареста на период трёх месяцев», — говорится в сообщении.
Уличная стрельба произошла в Белой Подляске — тогда прокуратура подтвердила, что убитым оказался Скрепецкий. Премьер-министр Дональд Туск ранее сообщил о задержании грузинского паспортиста. Подозреваемому грозит пожизненное заключение, уточнили в полиции.
Напомним, в Польше от огнестрельного ранения скончался 44-летний россиянин. Это Семён Скрепецкий (Роберт Кузовков), который в интернете представлялся художником-карикатуристом. Двоих белорусов задержали по подозрению, но позже отпустили.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.