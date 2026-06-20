Взорвал СВУ и резал женщин: что известно о нападении подростка с ножом на посетителей ТЦ в Краснодаре

Молодого человека задержали местные жители в детской игровой зоне ТЦ еще до приезда полиции. Он заявил, что самостоятельно планировал нападение и ему никто не платил. По его словам, ему «просто надоела жизнь». По данным СМИ, Григорий заранее готовился к нападению, в одной из кабинок туалета обнаружили его вещи. Кроме того, у него диагностировано инфантильное расстройство личности.