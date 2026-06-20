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Взорвал СВУ и резал женщин: что известно о нападении подростка с ножом на посетителей ТЦ в Краснодаре

В Краснодаре 19-летний Григорий с мачете и ножом напал на посетителей торгового центра West Mall, который находится на улице Западный Обход. Погибла женщина, еще несколько человек пострадали. Подробнее о случившемся — в материале «Вечерней Москвы».

В Краснодаре 19-летний Григорий с мачете и ножом напал на посетителей торгового центра West Mall, который находится на улице Западный Обход. Погибла женщина, еще несколько человек пострадали. Подробнее о случившемся — в материале «Вечерней Москвы».

Нападение произошло днем в субботу, 20 июня. Первой жертвой подростка стал охранник на входе в ТЦ. Злоумышленник достал мачете из рюкзака, мужчина попытался его задержать и получил серьезное ранение в грудь. За его жизнь сейчас борются врачи.

Внутри торгового центра злоумышленник взорвал СВУ, начиненное металлическими поражающими элементами, после чего начал нападать на людей. У пострадавших, кроме ножевых ранений, травмы от осколков.

По информации Shot, молодой человек нападал только на женщин. Все пострадвшие, кроме охранника, который пытался остановить злоумышленника, — женщины от 27 до 65 лет. Самая младшая из них оказалась беременной.

Одна из женщин погибла. Ей 41 год. Как пишет Shot, женщина 19 лет отработала стоматологом. У нее остался 45-летний муж и двое сыновей: 7 и 12 лет. Также губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что пострадали не менее пяти человек, их состояние оценивают как средней степени тяжести.

Молодого человека задержали местные жители в детской игровой зоне ТЦ еще до приезда полиции. Он заявил, что самостоятельно планировал нападение и ему никто не платил. По его словам, ему «просто надоела жизнь». По данным СМИ, Григорий заранее готовился к нападению, в одной из кабинок туалета обнаружили его вещи. Кроме того, у него диагностировано инфантильное расстройство личности.

Следственный комитет России по региону возбудил уголовные дела об убийстве и покушении на убийство. Прокуратура Краснодарского края устанавливает обстоятельства произошедшего.

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