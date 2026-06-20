Нападавший проник в краснодарский ТЦ через вход без металлоискателя

Напомним, в краснодарский ТЦ West Mall злоумышленник с мачете явился целенаправленно. Перед атакой он привёл в действие самодельное взрывное устройство. Губернатор подтвердил гибель одной женщины и ранение ещё пяти человек. Нападавшего скрутили очевидцы в детской игровой зоне, после чего его задержали.