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Нападавший проник в краснодарский ТЦ через вход без металлоискателя

Нападавший на посетителей краснодарского торгового центра проник внутрь через помещение пункта быстрого питания, не оборудованное металлоискателем. Об этом ТАСС рассказали в частной охранной организации «Асгард», обеспечивающей безопасность объекта.

Источник: Life.ru

Представитель ЧОПа пояснил, что основной вход в здание оснащён рамкой, однако злоумышленник воспользовался дополнительным. Нож он, по предварительным данным, спрятал в рюкзаке или в куртке, поэтому пронёс оружие незаметно.

Собеседник агентства подчеркнул, что персонал организации сработал строго по инструкции. Посетителей немедленно эвакуировали, сработала пожарная сигнализация и система дымоудаления, на место вызвали полицию.

При этом охранник, получивший ранение, не является сотрудником «Асгарда». По уточнению представителя, он работает в другой структуре, обеспечивающей безопасность в помещении МФЦ.

Напомним, в краснодарский ТЦ West Mall злоумышленник с мачете явился целенаправленно. Перед атакой он привёл в действие самодельное взрывное устройство. Губернатор подтвердил гибель одной женщины и ранение ещё пяти человек. Нападавшего скрутили очевидцы в детской игровой зоне, после чего его задержали.

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