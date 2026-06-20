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Глава СК потребовал доклад о расследовании нападения в ТЦ Краснодара

В одном из торговых центров Краснодара произошло нападение на посетителей. Молодой человек с ножом нанёс ранения нескольким гражданам, в результате одна женщина скончалась.

В одном из торговых центров Краснодара произошло нападение на посетителей. Молодой человек с ножом нанёс ранения нескольким гражданам, в результате одна женщина скончалась.

Помимо ударов ножом, злоумышленник применил пиротехнические изделия — он бросил их в зоне детского развлекательного центра. По данному факту правоохранители незамедлительно возбудили уголовное производство.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Андрею Маслову подготовить и направить в центральный аппарат подробный доклад о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах.

Расследование инцидента находится под особым контролем в главном ведомстве. Об этом официально сообщили в СК РФ, подчеркнув, что все процессуальные действия координируются из Москвы.

На данный момент оперативные службы продолжают выяснять мотивы и обстоятельства произошедшего. Подробности о личности нападавшего и другие детали пока не разглашаются в интересах следствия.

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