В Чикаго неизвестные расстреляли толпу — ранены не менее 13 человек

Инцидент произошёл в пятницу около 23:00 по местному времени. Двое нападавших на красном внедорожнике открыли огонь по толпе в районе Принстон-Парк. Среди пострадавших — 17-летний подросток и 26-летний мужчина, который находится в критическом состоянии. Преступники скрылись с места происшествия, ведётся расследование.
В октябре 2025 года директор ФБР Кэш Пател сообщал, что в Чикаго состоят в уличных бандах около 110 тысяч человек при населении 2,7 миллиона. Он тогда призывал усилить силовиков в городе за счёт Национальной гвардии. В ответ на это президент Дональд Трамп распорядился направить в город 300 бойцов, однако власти Иллинойса подали иск, пытаясь заблокировать это решение. Официальных комментариев о связи стрельбы с бандитской активностью пока не поступало.
Ранее сообщалось, что на Таймс-сквер в Нью-Йорке двое неизвестных в чёрной одежде открыли огонь. Люди разбегались, искали укрытие, но никто не пострадал. Полиция задержала одного человека, его причастность проверяют. В Уилмингтоне в результате стрельбы погиб один человек, двое ранены; подозреваемого задержали в Филадельфии, решается вопрос об экстрадиции. Мотивы стрелка не ясны, расследование продолжается.
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