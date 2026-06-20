В Чикаго неизвестные расстреляли толпу — ранены не менее 13 человек

В октябре 2025 года директор ФБР Кэш Пател сообщал, что в Чикаго состоят в уличных бандах около 110 тысяч человек при населении 2,7 миллиона. Он тогда призывал усилить силовиков в городе за счёт Национальной гвардии. В ответ на это президент Дональд Трамп распорядился направить в город 300 бойцов, однако власти Иллинойса подали иск, пытаясь заблокировать это решение. Официальных комментариев о связи стрельбы с бандитской активностью пока не поступало.