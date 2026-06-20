«Жесть» из Красноярска": Мизулина просит СК проверить треш-блогера Висконти за изнасилование несовершеннолетней

Глава ЛБИ уточнила, что после публичной огласки ситуации в ряде пабликов, Висконти подчистил свои видео и сообщения. При этом он стал заявлять о том, что находится в отделении полиции, все было по обоюдному согласию, а девочке не 12, а 19 лет. По словам подписчиков, после случившегося девушка якобы оказалась в больнице, где и написала заявление на блогера.