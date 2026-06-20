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На антиправительственный митинг в сербском Нови-Саде вышли более 3 тыс. человек

НОВИ-САД, /Сербия/, 20 июня. /ТАСС/. Более 3 тыс. человек принимают участие в антиправительственном митинге в сербском городе Нови-Сад, втором по величине в стране.

Источник: Reuters

Как передает корреспондент ТАСС, многие участники акции пришли с флагами Сербии. Некоторые протестующие держат транспаранты с критикой в адрес президента страны Александара Вучича.

К протесту присоединились представители некоторых национальных меньшинств, населяющих автономный край Воеводина, административным центром которого является Нови-Сад. В частности, со своей символикой на митинг вышли местные словаки и русины. В близлежащем сквере развернули гриль и готовят колбаски на газу.

1 ноября 2024 года на железнодорожном вокзале в Нови-Саде произошло обрушение козырька, погибли 16 человек. Трагедия вызвала широкий общественный резонанс и привела к масштабным протестам, участники которых обвинили власти в недостаточном контроле безопасности. В 2025 году акции продолжались по всей Сербии, сопровождаясь требованиями о проведении досрочных парламентских выборов.

21 мая 2026 года Вучич сообщил, что парламентские выборы пройдут осенью, в период с конца сентября до середины ноября.

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