В Самарской области спустя трое суток поисков нашли тело утонувшей девочки

Вчера в Ленинградской области найдено тело 29-летнего писателя и сценариста Ярослава Животова, пропавшего во время купания в реке Луга. 13 июня он со своей девушкой приехал в деревню Серёжино Кингисеппского района по делам, перед отъездом в Петербург они решили искупаться. Его подруга вышла на берег, почувствовав холод, а мужчина поплыл дальше и исчез. Собеседница издания была госпитализирована после случившегося.