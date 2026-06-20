Продавец три часа прятал в магазине 20 человек от нападавшего в Краснодаре

Продавец одного из магазинов рассказал, что в течение трех часов прятал в заведении 20 человек во время нападения злоумышленника на посетителей торгового центра в Краснодаре.
По словам мужчины, он вышел в туалет на первом этаже и услышал крики, а сразу после этого увидел женщину с окровавленным лицом. Продавец заметил рядом детей, женщин и сотрудников ТЦ и начал запускать их в свой магазин.
— Со мной в магазине пряталось около 20 человек. Если кто-то проходил мимо — открывали, запускали. Мы просидели там примерно три часа. Не было информации, поймали ли его. Когда мы вышли, тут стояла полиция. Видел, что стоит скорая помощь, — приводит его слова 93.RU.
В Краснодаре 19-летний Григорий с мачете и ножом напал на посетителей торгового центра West Mall, который находится на улице Западный Обход. Погибла женщина, еще несколько человек пострадали, их состояние оценивают как средней степени тяжести. Следственный комитет России по региону возбудил уголовные дела об убийстве и покушении на убийство. Подробнее о случившемся — в материале «Вечерней Москвы».