Продавец три часа прятал в магазине 20 человек от нападавшего в Краснодаре

— Со мной в магазине пряталось около 20 человек. Если кто-то проходил мимо — открывали, запускали. Мы просидели там примерно три часа. Не было информации, поймали ли его. Когда мы вышли, тут стояла полиция. Видел, что стоит скорая помощь, — приводит его слова 93.RU.