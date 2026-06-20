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В пригороде Харькова прогремел взрыв

В пригороде Харькова на востоке Украины произошёл взрыв. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».

Источник: Life.ru

В момент взрыва в регионе была объявлена воздушная тревога. Подробности происшествия пока не уточняются.

Ранее Вооружённые силы России нанесли удары по объектам в шести областях Украины, запустив 90 беспилотников, из которых 79, по данным Киева, были сбиты. В Харькове десять ФАБ поразили эшелон с топливом и вооружением, техническую зону военного института танковых войск, а также склад таможенно-логистического комплекса UNIT, который полностью сгорел.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.