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Силы ПВО сбили более 20 беспилотников ВСУ

Средства ПВО уничтожили 24 беспилотника Вооруженных сил Украины с 14:00 до 20:00 мск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Средства ПВО уничтожили 24 беспилотника Вооруженных сил Украины с 14:00 до 20:00 мск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской и Курской областями, Крымом, Краснодарским краем, а также акваториями Азовского и Черного морей.

В Белгородской области при ударах БПЛА 20 июня пострадали шесть человек, следует из данных оперштаба региона. При атаке в Брянской области погиб мужчина, пострадала женщина, сообщал врио губернатора Егор Ковальчук.

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