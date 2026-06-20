В Уфе собака чуть не утопила хозяйку

Она поплыла сразу следом за своей большой собакой, которая кинулась в воду за игрушкой-кольцом. Обе быстро оказались под влиянием сильного течения — и девушку, и её питомицу стало затягивать на глубину. Испуганная собака стала карабкаться прямо на голову хозяйке, а та начала захлёбываться. К счастью, спасатели заметили барахтающуюся парочку и поспешили на помощь на катере.