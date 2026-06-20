Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, какой срок грозит напавшему на посетителей в ТЦ в Краснодаре

До 25 лет лишения свободы может грозить молодому человеку, который напал на посетителей торгового центра в Краснодаре. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

До 25 лет лишения свободы может грозить молодому человеку, который напал на посетителей торгового центра в Краснодаре. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

— До 25 лет лишения свободы может получить Григорий А., напавший на ТЦ в Краснодаре — в ходе атаки он использовал СВУ, зарезал женщину и нанес ранения минимум четверым посетителям комплекса, — говорится в публикации.

В Краснодаре 19-летний Григорий с мачете и ножом напал на посетителей торгового центра West Mall. Погибла женщина, еще несколько человек пострадали. Следственный комитет России по региону возбудил уголовные дела об убийстве и покушении на убийство. Подробнее о случившемся — в материале «Вечерней Москвы».

Продавец одного из магазинов рассказал, что в течение трех часов прятал в заведении 20 человек во время нападения злоумышленника.