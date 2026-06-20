Стало известно, какой срок грозит напавшему на посетителей в ТЦ в Краснодаре

В Краснодаре 19-летний Григорий с мачете и ножом напал на посетителей торгового центра West Mall. Погибла женщина, еще несколько человек пострадали. Следственный комитет России по региону возбудил уголовные дела об убийстве и покушении на убийство. Подробнее о случившемся — в материале «Вечерней Москвы».