МАГАТЭ: Подключение Запорожской АЭС в внешнему энергоснабжению восстановлено

«ЗАЭС вновь была подсоединена к электросети сегодня в 17:50 местного времени, через 4,5 часа после потери внешнего электроснабжения», — говорится в сообщении агентства.
Напомним, ранее транспортный цех ЗАЭС подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. Зафиксировано не менее 14 ударов. При атаке БПЛА погиб сотрудник станции. Пожар на Запорожской АЭС тушили целую ночь.
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