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4 человека погибли и 16 пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Турции

Четыре человека погибли, ещё 16 получили ранения в ДТП с туристическим микроавтобусом в турецкой провинции Испарта.

Четыре человека погибли, ещё 16 получили ранения в ДТП с туристическим микроавтобусом в турецкой провинции Испарта. Об этом сообщает портал Antalya Hakkında.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Микроавтобус вылетел с дороги и рухнул в обрыв.

На место происшествия направили многочисленные бригады скорой помощи, жандармерии и спасателей. Всех пострадавших развезли по ближайшим больницам.

Причины аварии устанавливаются.

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