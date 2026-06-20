Четыре человека погибли при падении микроавтобуса с туристами в обрыв в Турции

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. На место происшествия выехали бригады скорой помощи, жандармерия и спасатели. Пострадавшие были доставлены в ближайшие медучреждения. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Информация о гражданстве и состоянии пострадавших пока не раскрывается.