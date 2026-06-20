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Четыре человека погибли при падении микроавтобуса с туристами в обрыв в Турции

В турецкой провинции Испарта произошло ДТП с туристическим микроавтобусом. Как сообщает портал Antalya Hakkında, транспортное средство потеряло управление, съехало в обрыв и перевернулось. В результате аварии четыре человека погибли, ещё 16 получили ранения.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. На место происшествия выехали бригады скорой помощи, жандармерия и спасатели. Пострадавшие были доставлены в ближайшие медучреждения. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Информация о гражданстве и состоянии пострадавших пока не раскрывается.

Ранее сообщалось, что на севере Пакистана в округе Сват провинции Хайбер-Пахтунхва пассажирский микроавтобус упал в овраг. Погибли не менее 11 человек, включая женщин и детей, ещё пять пассажиров пострадали. Специалистам предстоит выяснить причину падения.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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