В Ростове водитель иномарки насмерть сбил 2-летнего ребенка

По предварительным данным, около 17 часов вечера 29-летний водитель «Хавал Джулион» выезжал со двора в районе дома на 40-летия Победы, № 63/17. Он начал движение после открытия шлагбаума и наехал на ребенка, находившегося на пешеходном переходе.