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Рабочие устроили побоище арматурой в подмосковной Балашихе

Массовую драку устроили вооруженные арматурой строители в подмосковной Балашихе.

Массовую драку устроили вооруженные арматурой строители в подмосковной Балашихе. Побоище развернулось прямо на стройплощадке. За схваткой наблюдали ижители соседних домов, пишет «База».

В центре потасовки оказался мужчина с голым торсом. Когда на него набросилась толпа, он начал уворачиваться от ударов и отвечать тем же.

Постепенно конфликт разросся, в него втянулись другие строители, и площадка превратилась в арену для гладиаторского боя.

Местные жители утверждают, что это уже не первая драка на объекте. На прошлой неделе рабочие устроили потасовку из-за неправильной отгрузки стройматериалов. На этот раз причины конфликта пока не установлены.

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