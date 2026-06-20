Рабочие устроили побоище арматурой в подмосковной Балашихе

Массовую драку устроили вооруженные арматурой строители в подмосковной Балашихе. Побоище развернулось прямо на стройплощадке. За схваткой наблюдали ижители соседних домов, пишет «База».
В центре потасовки оказался мужчина с голым торсом. Когда на него набросилась толпа, он начал уворачиваться от ударов и отвечать тем же.
Постепенно конфликт разросся, в него втянулись другие строители, и площадка превратилась в арену для гладиаторского боя.
Местные жители утверждают, что это уже не первая драка на объекте. На прошлой неделе рабочие устроили потасовку из-за неправильной отгрузки стройматериалов. На этот раз причины конфликта пока не установлены.
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