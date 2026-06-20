«Снял девочку с качелей, взял велосипед»: Посетитель ТЦ в Краснодаре рассказал, как обезвредил нападавшего

«Между мной и ним находилась девочка на качелях. Снял девочку с качелей, взял детский велосипед, так как не знал, кинется он с ножом на меня или нет. Начал ему орать, чтобы он лёг», — описал свои действия Александр RT.
Он связал нападавшему руки, после чего к ним подошли другие люди и полицейский. Вместе со стражем порядка мужчина вывел 19-летнего Григория А. на улицу. При первом допросе преступник признался, что хотел взять заложников и покончить с собой при задержании.
Напомним, в краснодарский ТЦ West Mall злоумышленник с мачете явился целенаправленно. Перед атакой он привёл в действие самодельное взрывное устройство. Губернатор подтвердил гибель одной женщины и ранения ещё пяти человек. Очевидцы скрутили нападавшего в детской игровой зоне, после чего его задержали. Следственный комитет возбудил дело по двум статьям, МВД обнародовало запись допроса.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.