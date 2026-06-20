Иномарка насмерть сбила 2-летнего ребенка, выезжая из двора в Ростове

По предварительным данным, 29-летний водитель Haval Jolion выезжал со двора ЖК на проспекте 40-летия Победы. Шлагбаум открылся, мужчина начал движение. В этот момент на пешеходный переход рядом со шлагбаумом выбежал малыш. Водитель не успел среагировать и наехал на ребёнка.