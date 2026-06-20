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Иномарка насмерть сбила 2-летнего ребенка, выезжая из двора в Ростове

В Ростове-на-Дону иномарка насмерть сбила двухлетнего ребёнка прямо во дворе многоэтажки.

В Ростове-на-Дону иномарка насмерть сбила двухлетнего ребёнка прямо во дворе многоэтажки. Трагедия произошла вечером 20 июня, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 29-летний водитель Haval Jolion выезжал со двора ЖК на проспекте 40-летия Победы. Шлагбаум открылся, мужчина начал движение. В этот момент на пешеходный переход рядом со шлагбаумом выбежал малыш. Водитель не успел среагировать и наехал на ребёнка.

Мальчика экстренно доставили в больницу, но врачи спасти его не смогли. Ребёнок скончался от полученных травм.

Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства случившегося.

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