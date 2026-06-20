Россиян нет среди пострадавших в смертельном ДТП с автобусом в Турции

Напомним, в турецкой провинции Испарта микроавтобус с туристами потерял управление, съехал в обрыв и перевернулся. Четыре человека погибли, 26 получили ранения, пятеро из них — в тяжёлом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы, расследование продолжается. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. На месте работают спасатели и врачи, пострадавших доставили в больницы. Причины и гражданство пострадавших выясняются.