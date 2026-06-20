Полиция всего за 12 часов нашла вора, обчистившего квартиру главного тренера «Металлурга»

Тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин сообщил об ограблении своей квартиры в Екатеринбурге. Также главный тренер магнитогорского клуба Фонбет — Континентальной хоккейной лиги описал описал ход расследования, пост появился на его странице в соцсети. Он поблагодарил тех, кто участвовал в расследовании.