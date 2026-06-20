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Подростки на питбайке получили тяжёлые ожоги в ДТП под Старой Руссой

В Новгородской области подростки на питбайке попали в серьёзное ДТП и получили тяжёлые ожоги. Авария произошла в субботу в деревне Буреги Старорусского округа.

17-летний парень с 16-летней пассажиркой выехали на встречную полосу и столкнулись с легковым автомобилем Toyota Camry. От удара питбайк загорелся.

«В результате ДТП несовершеннолетние получили тяжёлые ожоги, доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. Прокуратура области по поручению исполняющего обязанности прокурора области Павла Россоловского организовала проверку», — говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура проверит качество дорожного покрытия, а также обстоятельства передачи питбайка несовершеннолетнему. Пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как тяжёлое.

Ранее пресс-служба СК России по Московской области сообщила, что в коттеджном посёлке Домодедова во время катания на питбайке погиб трёхлетний ребёнок. За рулём находился 11-летний подросток, который потерял управление, и транспорт врезался в уличный турник. Трёхлетний пассажир вылетел из сиденья, упал на землю и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.