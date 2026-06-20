Подростки на питбайке получили тяжёлые ожоги в ДТП под Старой Руссой

Ранее пресс-служба СК России по Московской области сообщила, что в коттеджном посёлке Домодедова во время катания на питбайке погиб трёхлетний ребёнок. За рулём находился 11-летний подросток, который потерял управление, и транспорт врезался в уличный турник. Трёхлетний пассажир вылетел из сиденья, упал на землю и получил травмы, несовместимые с жизнью.