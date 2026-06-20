Россиянин изрубил приятелю ноги мачете и отсек его жене кисть

По словам пострадавшего Виталия, конфликт начался с угроз по телефону. Позже бывший товарищ с приятелями вызвал его на разговор. Мужчина вышел вместе с женой, захватив для самообороны газовый баллончик, пистолет и мачете. Во время стычки он выстрелил из газового оружия, после чего один из нападавших ударил его. Пока Виталий был без сознания, оппонент забрал мачете и порубил ему ноги. Женщина попыталась заступиться за мужа, но нападавший отсёк ей кисть.