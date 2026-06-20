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Проситель убежища украл 4-летнего ребенка на глазах матери и унес его в лес

Четырехлетний мальчик исчез во время прогулки в парке, пока его мать отвлеклась на младенца. Спустя несколько минут ребенка нашли в лесополосе.

Источник: Аргументы и факты

Четырехлетний мальчик был похищен во время прогулки в парке и спустя несколько минут найден в расположенном неподалеку лесу. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на полицию, материал перевел aif.ru.

Инцидент произошел днем 19 июня в парке Haden Hill британского Уэст-Мидлендса. Ребенок играл возле пруда всего в нескольких метрах от матери. В какой-то момент женщина отвлеклась на младенца, после чего обнаружила исчезновение сына.

Была поднята тревога, начались поиски. Через несколько минут мальчика нашли в лесистой местности рядом с парком.

Полиция начала розыск подозреваемого. По данным правоохранителей, речь идет о молодом мужчине, который может быть причастен к похищению ребенка. Британские СМИ сообщают, что подозреваемый является просителем убежища.

Следователи изучают записи камер видеонаблюдения и опрашивают свидетелей. С ребенком и его семьей работают специально подготовленные сотрудники полиции.

В ведомстве подчеркнули, что на данный момент произошедшее рассматривается как единичный случай, однако в районе усилено патрулирование.

Ранее сообщалось, что в Эдинбурге мужчина, вооруженный ножом и топором, напал на прохожих рядом с мечетью. В результате инцидента пострадали пять человек. К расследованию происшествия было подключено контртеррористическое подразделение полиции.