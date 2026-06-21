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В Самарской области два мальчика утонули в реке

В Самарской области два мальчика утонули в реке Сургут.

Источник: РИА Новости

САРАТОВ, 20 июн — РИА Новости. Два мальчика утонули в реке Сургут в Самарской области в месте, где купание не разрешено, сообщает ГУМЧС по региону.

Ранее поисково-спасательная служба Самарской области сообщила, что водолазы обнаружили тело девочки 2013 года рождения в реке Сок. Его обнаружили после трех дней поисков на глубине шести метров.

«Второе происшествие случилось вечером в районе поселка Сургут Сергиевского района. В 19.40 (18.40 мск — ред.) спасатели извлекли из реки Сургут двух мальчиков 2015 и 2017 годов рождения. Оба инцидента произошли в местах, не предназначенных для купания», — говорится в сообщении областного управления МЧС в канале на платформе «Макс».

В свою очередь СУСК по Самарской области сообщило, что по факту гибели троих детей организованы доследственные проверки.

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